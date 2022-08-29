Березники, Пермский край, , 12:42 — REGNUM В Пермском края из колонии поселения, расположенной при исправительной колонии в Березниках, двое заключенных совершили побег, сообщает издание »КП-Пермь ».

Колония Пресс-служба СУ СКР по Саратовской области

Ранее один преступник отбывал наказание в колонии строгого режима. Осенью 2021 года он переведён в колонию-поселение. Второй переведен в колонию-поселение в феврале 2022 года. По данным распространённых ориентировок, один заключённый отбывает наказание за убийство и отбыл почти половину срока, второй — за грабежи и кражи — и отбыл ¾ срока.

В ГУФСИН по Прикамья отметили, что осужденные в колонии-поселения содержатся без охраны. Могут свободно передвигаться днем в пределах учреждения и с разрешения администрации участка колонии-поселения — вне учреждения, но в пределах муниципального образования. Могут носить гражданскую одежду и иметь при себе деньги и ценные вещи.