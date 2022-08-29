Хабаровск, , 12:41 — REGNUM Исполнение бюджета Хабаровского края за январь–июль обсудили на заседании оперштаба по повышению устойчивости экономики края в условиях санкций, сообщили к пресс-службе правительства региона.

Бюджет Bukvi.ru

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По итогам семи месяцев доходы консолидированного бюджета оказались 102,6 млрд рублей, что на 17% выше показателей 2021 года. При этом налоговые и неналоговые поступления в региональную казну составили 78 млрд рублей, рост — на 19%. В тройке лидеров — горнодобывающий комплекс, рыбное хозяйство, топливный сектор.

Как сообщало ИА REGNUM, в Перми обсуждают формирование бюджета на 2023–2025 годы. Предполагается, что в 2023 году казна будет с дефицитом в 2,5 млрд рублей, а с 2024 года бюджет будет профицитным.