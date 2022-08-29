* запрещённая в России организация

Москва, , 12:41 — REGNUM «Айдар»* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Сдача в плен с «Азовстали» полка «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Владимир Андрианов © ИА REGNUM

«Азов»* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Более 100 боевиков батальонов «Айдар» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ликвидированы в ходе специальной военной операции на территории бывш. УССР. Об этом 29 августа в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Высокоточным оружием наземного базирования в районе населённого пункта Марганец Днепропетровской области поражены: пункт временной дислокации и склад боеприпасов 108-й бригады территориальной обороны, а также полевые лагеря нацистских формирований «Айдар» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — сказал Конашенков.

Он уточнил, что в результате было уничтожено более 100 боевиков, 20 единиц военной техники и свыше 3 тыс. реактивных снарядов для систем залпового огня.

Кроме того, отметил представитель оборонного ведомства, ВКС России нанесли удар высокоточным оружием по пункту управления воздушного командования «Восток» в районе Днепра и по складу ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов 60-й пехотной бригады ВСУ около Нововоронцовки (Херсонская область).

«Ликвидировано до 70 националистов и 14 единиц специальной автомобильной техники», — указал Конашенков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Министерство внутренних дел России объявило награду в 1 млн рублей за помощь в задержании командиров киевского нацбатальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Константина Немичева и Сергея Величко, которые обвиняются в пытках российских военных.