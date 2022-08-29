Кызыл, 29 августа, 2022, 12:40 — ИА Регнум. В Туве перед судом предстанет гендиректор подрядной организации по делу о хищении более 8 млн рублей, выделенных в рамках реализации национальных проектов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

Sledcom.ru Наручники

По данным следствия, в 2019–2020 годы женщина похитила деньги при исполнении контрактов в рамках нацпроектов «Культура», «Демография», «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Её организация участвовала в строительстве дома культуры в селе Хайыракан, котельной в селе Суг-Аксы, ремонте проезжей части в посёлке Каа-Хем.

«Преступления совершены путем внесения недостоверных сведений в акты приемки и справки о стоимости выполненных работ. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Кызылский городской суд для рассмотрения по существу», — отметили в надзорном ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Кызыле против руководителя фирмы возбуждено уголовное дело по факту хищения бюджетных средств при строительстве культурно-досугового центра молодёжи. Ущерб государства был оценён в 8 млн рублей.

Читайте также: При возведении молодёжного центра в Туве похитили 8 млн рублей