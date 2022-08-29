Пенза, 29 августа, 2022, 13:20 — ИА Регнум. В Пензенской области 4 сентября на фонтанной площади города Спутник пройдет фестиваль казачьей воинской культуры «Казарла». Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства культуры и туризма.

Pnzreg.ru Фестиваль казачьей культуры в Пензенской области

В программе фестиваля предусмотрены выступления по джигитовке, рубке, фланкировке шашкой; турнир по рубке шашкой с коня; соревнования по засечному бою, стрельбе из лука, метанию ножей, стрельбе из страйкбольного оружия.

Завершится фестиваль награждением победителей и концертной программой.

Ранее ИА REGNUM передавало, фольклорный фестиваль «Казачьи забавы» в 2022 году пройдет в Саратовском областном доме работников искусств с 14 по 16 октября. Мероприятие посвятят 35-летию фольклорно-этнографического ансамбля «Забава».

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