Новости сюжета
«Западные поставки оружия киевскому режиму»
ВКС России нанесли удар по боевикам «Кракена»* под Артемовском
*запрещённая в России организация
Москва,
29 августа 2022, 12:39 — REGNUM Воздушно-космические силы России ударами по позициям 53-й механизированной бригады и формированиям «Кракена» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в районе Артемовска уничтожили более 30 киевских боевиков, сообщили 29 августа в Министерстве обороны РФ.
ВКС РФ
Иван Шилов © ИА REGNUM
«Сосредоточенными огневыми ударами (ВКС) по боевым позициям 53-й механизированной бригады и националистического формирования «Кракен» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в районе населенного пункта Артёмовск Донецкой Народной Республики уничтожено более 30 и ранено свыше 50 националистов», — сообщили в российском оборонном ведомстве.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в результате высокоточного удара Воздушно-космических сил России по позициям киевских нацистов в Харьковской области было уничтожено свыше 100 боевиков, включая до 20 американских наёмников.
Читайте также: ВКС России уничтожили около 20 наёмников из США в Харьковской области
История вопроса
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной «империи лжи» создает для России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации» территорий бывш. УССР, сказал президент. Он также призвал солдат ВСУ сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии киевского режима во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.