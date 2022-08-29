Подгорица, , 12:38 — REGNUM Общая стоимость минимальной потребительской корзины в Черногории на июль 2022 года составила 761,2 евро. По сравнению с 2020 годом это значение выше на 120 евро, или 18,7 процента, сообщает статистическое ведомство Монстат.

Потребительская корзина Svopi.ru

Из общей стоимости минимальной потребительской корзины расходы на продукты питания и безалкогольные напитки составили 349,0 евро, что на 25,9% больше, чем два года назад, а расходы на непродовольственные товары и услуги подскочили на 13,2% до 412,2 евро.

Общая стоимость минимальной потребительской корзины в июле 2022 года по сравнению с июнем 2022 года зафиксировала рост на 1,4%.

Расходы на продукты питания и безалкогольные напитки в июле 2022 г. по сравнению с июнем 2022 г. зафиксировали рост на 1,6%, а расходы на непродовольственные товары и услуги по сравнению с июнем 2022 г. зафиксировали рост на 1,3%.