Чита, 29 августа, 2022, 12:37 — ИА Регнум. Глава российского правительства Михаил Мишустин распорядится выделить Забайкалью дополнительные средства на восстановление дорожной инфраструктуры после паводка 2021 года, сообщает 29 августа пресс-служба правительства региона.

Губернатор Александр Осипов Наводнение в Забайкалье

По словам и. о. руководителя регионального минстроя Сергея Кривощекова, в результате обильных осадков в 2021 году в регионе большой ущерб был нанесен именно в результате эксплуатации в условиях непрерывных дождей, что привело к разрушению, размывам и провалам. При этом по текущему регулированию восстанавливаются только полностью размытые и разрушенные участки.

В этом плане визит премьер-министра оказался очень плодотворным и значимым для края, благодаря ему уже ясно, что дополнительные средства будут выделены.

Напомним, после паводка 2021 года рабочей группой Росавтодора подтвержден ущерб 132 километров дорог и 80 мостов, на их восстановление Правительство РФ выделило 788 миллионов. На сегодняшний день больше половины объектов уже восстановлено, завершить работы планируется до конца этого года.

Как сообщало ИА REGNUM, в Забайкалье в 2021 году произошло пять чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также 21 происшествие, среди которых сходы вагонов, заболевания сельскохозяйственных животных, аварийные отключения электроэнергии, крупные пожары, ДТП, землетрясения.

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