Донецк, 29 августа, 2022, 12:36 — ИА Регнум. Второй фигурант дела об убийстве журналистки Дарьи Дугиной, житель ДНР Богдан Цыганенко, более месяца не выходил на связь с родными. Об этом 29 августа сообщает РИА Новости.

Цитата из видео «Дарья Дугина погибла при взрыве автомобиля» Дарья Дугина

Как рассказала агентству тётя Цыганенко, подозреваемый в начале июля покинул дом в Донецке и с тех пор не выходил с родными на связь.

Как сообщало ИА REGNUM, ФСБ России установила причастность к подготовке убийства Дарьи Дугиной жителя ДНР Богдана Цыганенко 1978 года рождения. Предполагается, что именно он помог убийце с поддельными документами и автономерами, а также собрал вместе с ней бомбу.