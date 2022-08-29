Москва, , 12:35 — REGNUM В ДНР проводят комплексную работу по подготовке школ к учебному году. Об этом 29 августа заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

Флаги ДНР Александр Погожев © ИА REGNUM

«На данный момент проводится очень комплексная работа по обеспечению школ всем необходимым — причём это как школы на нашей исторической территории, так и на освобождённых территориях», — заявил Пушилин.

«На освобождённых территориях, безусловно, работы больше. Но нам помогает очень серьёзно РФ при обеспечении и учебниками… причём заходит очень серьёзное количество — до 1 сентября должно дойти порядка 3,5 млн новых учебников как для исторической территории ДНР, так и на освобождённой», — указал он.

По его словам, обучение будет идти в республике по российским стандартам.