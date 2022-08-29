Стокгольм, 29 августа, 2022, 12:39 — ИА Регнум. По словам лидера Левых Нуши Дадгостар, коммунистические устремления ее партии теперь являются пережитком прошлого. Об этом она заявила в ночь на 29 августа в эфире телеканала SVT.

Левая партия. Швеция. Логотип

Когда разговор зашел о прошлом Левых, которые когда-то открыто себя называли коммунистами, ведущая спросила Дадгостар, что осталось от прошлой идеологии в нынешней политической платформе партии.

«Абсолютно ничего. Это уже история, пережиток прошлого», — ответила политик.

«Лично ты когда-нибудь называла себя коммунистом?» — прозвучал следующий вопрос.

«Нет, никогда», — отрезала Дадгостар, с чем ведущая спорить не стала.