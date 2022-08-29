Москва, 29 августа, 2022, 12:49 — ИА Регнум. Киевские боевики продолжают обстреливать Энергодар и район Запорожской АЭС, снаряды разрываются у периметра атомной станции. Об этом сообщает 29 августа Минобороны России.

Никита Третьяков ИА REGNUM Осколок снаряда на улице Мариуполя

Так, 28 августа ВСУ отправили к территории АЭС ударный беспилотник. Его удалось сбить на подлёте к специальному корпусу №1, в котором хранится ядерное топливо производства США и твёрдые радиоактивные отходы. Дрон упал на крышу корпуса, серьёзных разрушений и пострадавших нет.

«Киевский режим продолжает провокации в целях создания техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции», — подчеркнули в ведомстве.

Расположенный возле АЭС город Энергодар киевские боевики также продолжают обстреливать. За минувшие сутки по жилым кварталам города выпущено восемь крупнокалиберных артиллерийских снарядов. Есть раненые среди мирных жителей.

«Два снаряда разорвались в непосредственной близости от периметра атомной станции», — уточнили в Минобороны.

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