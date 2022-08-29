Лондон, , 12:35 — REGNUM Около половины сторонников правящей Консервативной партии Великобритании поддерживают идею повторной национализации энергетической отрасли страны, как следует из опубликованного 29 августа опроса, в то время как растущие цены на энергоносители тяжелым бременем ложатся на бюджеты домохозяйств, передает агентство Reuters.

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Общество все громче призывает правительство помочь британцам в условиях, когда счета за электроэнергию с октября подскочат сразу на 80% — до 3 549 фунтов в год, поскольку оптовые цены на газ достигли рекордно высокого уровня.

Опрос, проведенный компанией по исследованию рынка YouGov, показал, что 47% тех, кто в настоящее время планирует голосовать за консерваторов на следующих выборах, выступают за возвращение энергетических компаний в государственную собственность, 28% высказались против, а 25% затруднились с ответом.

Среди тех, кто голосовал за консерваторов на прошлых выборах в 2019 году, 53% поддержали национализацию.

Энергетическая отрасль Великобритании была приватизирована премьер-министром от консерваторов Маргарет Тэтчер более 30 лет назад. Хотя оппозиционная Лейбористская партия ранее призывала к ее деприватизации, нынешний лидер лейбористов Кир Стармер заявил, что деньги лучше потратить непосредственно на снижение счетов для населения.

Как следует из опроса YouGov, проведенного еще до того, как власти страны объявили о значительном повышении тарифов на электроэнергию, 55% опрошенных в ближайшие месяцы будут вынуждены ограничить использование отопления, чтобы сэкономить на расходах, а 5% опасаются, что вообще не смогут позволить себе отапливать свои дома.

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