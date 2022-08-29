Кемерово, 29 августа, 2022, 12:36 — ИА Регнум. В Кемерове 1 сентября праздничная линейка в 74 общеобразовательных учреждениях начнётся с поднятия государственного флага России и исполнения государственного гимна. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии города.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Флаг России

Школьный праздник «День знаний» в этом году пройдёт для 7 тысяч первоклассников. По традиции в их первый школьный день им вручат дневники. Каждый первый класс высадит дерево в школьном дворе.

Как ранее ИА REGNUM сообщало, в кузбасских школах с 25 апреля 2022 года начали исполнять гимн и поднимать государственный флаг России. Соответствующее решения было принято на совещании правительства Кемеровской области.