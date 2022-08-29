Багаевский район, Ростовская область, 29 августа, 2022, 12:43 — ИА Регнум. В Багаевском районе Ростовской области 28 августа обнаружили два неопознанных объекта. О случившемся стало известно от местных жителей, обратившихся в экстренные службы.

Mil.ru Саперы за работой

Один объект упал в светлое время суток в поле неподалеку от хутора Федулов, второй — в реку Подпольную. Судя по кадрам, снятым очевидцами, объект представляет собой серый с белой полосой цилиндр диаметром около 50 сантиметров, пишет портал DonDay.ru. Длина его составляет почти 5 метров.

Пострадавших нет. Никаких разрушений в зоне опадения двух объектов не обнаружено.