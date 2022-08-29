Москва, 29 августа 2022, 12:34 — REGNUM Обстрел Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) представляет угрозу не только для территории б. УССР и соседних стран, но и для всего мира. Об этом 29 августа сообщил глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».
«Ядерный объект представляет угрозу для всего мира», — сказал Балицкий.
По его словам, если делегация МАГАТЭ решит оставить нескольких своих представителей на постоянной основе при ЗАЭС, это может прекратить обстрелы со стороны киевского режима.
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