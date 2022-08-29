Москва, , 12:34 — REGNUM Обстрел Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) представляет угрозу не только для территории б. УССР и соседних стран, но и для всего мира. Об этом 29 августа сообщил глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Запорожская АЭС Npp.zp.ua

«Ядерный объект представляет угрозу для всего мира», — сказал Балицкий.

По его словам, если делегация МАГАТЭ решит оставить нескольких своих представителей на постоянной основе при ЗАЭС, это может прекратить обстрелы со стороны киевского режима.

Читайте ранее в этом сюжете: Власти Запорожской области скептически относятся к визиту МАГАТЭ