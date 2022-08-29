Стокгольм, , 12:37 — REGNUM Социал-демократы сосредоточили все свое внимание на клевете в адрес Либералов в ходе предвыборной кампании перед днем голосования 11 сентября. Об этом 29 августа для газеты Expressen написала депутат риксдага Швеции от Либералов Гулан Авчи.

Риксдаг (сс) Self-taken

Авчи отметила, что ей лично и ее партии пришлось отбиваться от нападок Социал-демократов, которые распространяют «много грубостей, например, что мы расисты и потворствуем нацистами». Она описывает такую политику Социал-демократов перед выборами в риксдаг как «неприятную» и «бесстыдную».

Кроме того, Авчи считает, что Социал-демократы тем временем копируют политику Либералов в деле введения языковой аттестации в школах.

«Давай встретимся на дебатах с независимым модератором. […] Вопрос только в том, осмелишься ли ты», — обратилась депутат на страницах Expressen к министру по делам климата Аннике Страндхэлл, которая, как считает Авчи, является одним из главным критиков Либералов.