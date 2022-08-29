Москва, , 12:56 — REGNUM Режиссёр шоу «Розыгрыш» Лина Арифулина объяснила, почему проект пришлось закрыть. Об этом сообщило издание Lenta.ru 29 августа.

Лины Арифулиной © Федеральное агентство по делам национальностей

По словам Арифулиной, проект был «финансово очень дорогим», поскольку было задействовано большое количество дорогостоящего оборудования. В то же время она отметила, что работать над программой было интересно «с технической точки зрения».

Напомним, шоу «Розыгрыш» выходило в телеэфир с 2003 по 2012 год. Основной идеей передачи был розыгрыш российских знаменитостей по заранее составленному сценарию.

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