Москва, 29 августа, 2022, 12:56 — ИА Регнум. Режиссёр шоу «Розыгрыш» Лина Арифулина объяснила, почему проект пришлось закрыть. Об этом сообщило издание Lenta.ru 29 августа.

Федеральное агентство по делам национальностей Лины Арифулиной

По словам Арифулиной, проект был «финансово очень дорогим», поскольку было задействовано большое количество дорогостоящего оборудования. В то же время она отметила, что работать над программой было интересно «с технической точки зрения».

Напомним, шоу «Розыгрыш» выходило в телеэфир с 2003 по 2012 год. Основной идеей передачи был розыгрыш российских знаменитостей по заранее составленному сценарию.