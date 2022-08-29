Баку, , 12:32 — REGNUM Посол Турции в Азербайджане Джахид Багчы приветствует переход под контроль Баку города Лачин и соседних с ним сёл в Нагорном Карабахе. Об этом он заявил журналистам, передаёт 29 августа агентство Report.

Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

«По трёхстороннему соглашению это должно было произойти раньше. Но несмотря на это, благодаря воле и упорству Азербайджана, Лачин вернулся под контроль страны», — сказал Багчы.

Он отметил, что лично убедился, как Азербайджан восстанавливает инфраструктуру на перешедших под его контроль территорий Нагорного Карабаха.

Напомним, в трёхсторонних договорённостях Москвы, Баку и Еревана от ноября 2020 года, армянская сторона обязалась в течение трёх лет передать Азербайджану город Лачин (Бердзор) и соседние сёла. Власти Армении добились этого к 25 августа.

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