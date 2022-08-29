Баку, 29 августа, 2022, 12:32 — ИА Регнум. Посол Турции в Азербайджане Джахид Багчы приветствует переход под контроль Баку города Лачин и соседних с ним сёл в Нагорном Карабахе. Об этом он заявил журналистам, передаёт 29 августа агентство Report.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

«По трёхстороннему соглашению это должно было произойти раньше. Но несмотря на это, благодаря воле и упорству Азербайджана, Лачин вернулся под контроль страны», — сказал Багчы.

Он отметил, что лично убедился, как Азербайджан восстанавливает инфраструктуру на перешедших под его контроль территорий Нагорного Карабаха.

Напомним, в трёхсторонних договорённостях Москвы, Баку и Еревана от ноября 2020 года, армянская сторона обязалась в течение трёх лет передать Азербайджану город Лачин (Бердзор) и соседние сёла. Власти Армении добились этого к 25 августа.