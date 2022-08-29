Хабаровск, , 12:30 — REGNUM Работодатели Хабаровского края заявили более 900 вакансий для трудоустройства безработных по госпрограмме содействия занятости, сообщили в правительстве региона.

Ярмарка вакансий Андрей Репин © ИА REGNUM

Читайте также: В Башкирии назвали одну из востребованных в регионе профессий

«Требуются инженеры, программисты, бухгалтеры, врачи, работники сферы услуг, общественного питания и транспорта. При этом в центрах занятости зарегистрировано 1,2 тыс. молодых людей, которые находятся в поисках работы», — пояснили специалисты.

Как сообщало ИА REGNUM, профессия швеи является одной из самых востребованных в Башкирии.