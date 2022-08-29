Хабаровск, 29 августа, 2022, 12:30 — ИА Регнум. Работодатели Хабаровского края заявили более 900 вакансий для трудоустройства безработных по госпрограмме содействия занятости, сообщили в правительстве региона.

Андрей Репин ИА REGNUM Ярмарка вакансий

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«Требуются инженеры, программисты, бухгалтеры, врачи, работники сферы услуг, общественного питания и транспорта. При этом в центрах занятости зарегистрировано 1,2 тыс. молодых людей, которые находятся в поисках работы», — пояснили специалисты.

Как сообщало ИА REGNUM, профессия швеи является одной из самых востребованных в Башкирии.