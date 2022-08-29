Иркутск, 29 августа, 2022, 12:31 — ИА Регнум. ГУ МВД РФ по Иркутской области обеспокоено участившимися случаями мошенничества в отношении стариков. Как сообщает 29 августа пресс-служба ведомства, за прошедшие 10 дней сразу 12 пенсионеров в областном центре передали деньги аферистам ради «спасения родственников» из беды. В большинстве случаев злоумышленники звонили пожилым людям на стационарные телефоны.

Цитата из к/ф «Приключения Буратино». реж Иван Петрович Иванов-Вано, Дмитрий Наумович Бабиченко.1960. СССР Мошенник

В Ленинском районе 85-летней иркутянке позвонила женщина и представилась её дочерью. Собеседница рассказала, что совершила ДТП и теперь ей грозит уголовная ответственность. Для урегулирования вопроса «родственница» попросила передать курьеру все имеющиеся деньги. Потерпевшая передала неизвестному мужчине 100 тысяч рублей.

Сразу 700 тысяч рублей передал мошенникам 84-летний пенсионер. По телефону сотрудник «прокуратуры» попросил передать сбережения для избавления от уголовной ответственности внучки, которая якобы совершила аварию.

Как сообщало ИА REGNUM, на днях стало известно о розыске аферистов, которые обманули сотрудницу финансовой организации, получили доступ к ее личному кабинету на сайте банка и похитили ее деньги.

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