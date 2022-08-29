Стокгольм, 29 августа, 2022, 13:07 — ИА Регнум. Фонд страхования по безработице в Швеции не должен подвергаться сокращениям со стороны правого правительства под руководством Умеренных после выборов в сентябре. В противном случае Шведские демократы перейдут в оппозицию. Об этом 29 августа в интервью газете DN заявил лидер партии Йимми Окессон.

Sverigedemokraternav Йимми Окессон

«Было бы очень плохой инициативой лишить защиты людей, которым придут уведомления о сокращениях, и которые, вероятно, потеряют работу», — сказал политик.

По словам Окессона, переговоры по созданию правого кабинета министров Швеции в случае победы оппозиции на выборах будут трудные.

«Мы не можем согласиться на такое ухудшение. Нас ожидают трудные переговоры», — предупредил он.

Журналисты пишут, что Окессон противоречит официальному представителю своей же партии по экономической политике, который вечером 28 августа в эфире телеканала SVT заявил, что Шведские демократы готовы пойти на уступки Умеренным в этом вопросе.