Стокгольм, 29 августа, 2022, 13:07 — ИА Регнум. Фонд страхования по безработице в Швеции не должен подвергаться сокращениям со стороны правого правительства под руководством Умеренных после выборов в сентябре. В противном случае Шведские демократы перейдут в оппозицию. Об этом 29 августа в интервью газете DN заявил лидер партии Йимми Окессон.

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Йимми Окессон

«Было бы очень плохой инициативой лишить защиты людей, которым придут уведомления о сокращениях, и которые, вероятно, потеряют работу», сказал политик.

По словам Окессона, переговоры по созданию правого кабинета министров Швеции в случае победы оппозиции на выборах будут трудные.

«Мы не можем согласиться на такое ухудшение. Нас ожидают трудные переговоры», предупредил он.

Журналисты пишут, что Окессон противоречит официальному представителю своей же партии по экономической политике, который вечером 28 августа в эфире телеканала SVT заявил, что Шведские демократы готовы пойти на уступки Умеренным в этом вопросе.