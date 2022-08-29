Москва, , 12:30 — REGNUM Визит делегации МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) едва ли даст позитивный результат. Об этом 29 августа сообщил глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

МАГАТЭ IAEA Imagebank

Чиновник отметил, что в составе делегации будут в основном представители таких стран, как Польша и Литва. По этой причине едва ли стоит ожидать, что МАГАТЭ сразу же признает, что обстрелы ЗАЭС ведёт киевский режим.

«Мы ждем МАГАТЭ. Но мы относимся скептически. Там литовцы, поляки — те, кто не является ведущими странами в ядерных технологиях. Но в любом случае мы ждем, мы готовы встретить их с любой стороны. Ряд мероприятий подготовлены. Нам никто не сообщал с какой стороны они приедут. Порядок мы для них быстро отработали. Встретим, проведем, покажем откуда летит», — сказал Балицкий.

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