Сеул, , 12:30 — REGNUM В КНДР не наблюдается особой активности, связанной с ядерными испытаниями, однако подготовка к запуску межконтинентальной баллистической ракеты или баллистической ракеты малой дальности продолжается. Об сообщает Yonhap News со ссылкой на заявление министра обороны Южной Кореи Ли Чон Сопа.

Республика Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Данное заявление глава военного ведомства сделал 29 августа в ходе заседания парламентского комитета по вопросам обороны.

Министр также отметил, что в настоящее время северокорейские военные сосредоточены на восстановлении приграничных объектов, пострадавших в результате сильных дождей, на подготовке к зимним учениям и антиковидных мерах.

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