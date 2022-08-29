Сеул, 29 августа 2022, 12:30 — REGNUM В КНДР не наблюдается особой активности, связанной с ядерными испытаниями, однако подготовка к запуску межконтинентальной баллистической ракеты или баллистической ракеты малой дальности продолжается. Об сообщает Yonhap News со ссылкой на заявление министра обороны Южной Кореи Ли Чон Сопа.
Данное заявление глава военного ведомства сделал 29 августа в ходе заседания парламентского комитета по вопросам обороны.
Министр также отметил, что в настоящее время северокорейские военные сосредоточены на восстановлении приграничных объектов, пострадавших в результате сильных дождей, на подготовке к зимним учениям и антиковидных мерах.
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