Сеул, 29 августа, 2022, 12:30 — ИА Регнум. В КНДР не наблюдается особой активности, связанной с ядерными испытаниями, однако подготовка к запуску межконтинентальной баллистической ракеты или баллистической ракеты малой дальности продолжается. Об сообщает Yonhap News со ссылкой на заявление министра обороны Южной Кореи Ли Чон Сопа.

Иван Шилов ИА REGNUM Республика Корея

Данное заявление глава военного ведомства сделал 29 августа в ходе заседания парламентского комитета по вопросам обороны.

Министр также отметил, что в настоящее время северокорейские военные сосредоточены на восстановлении приграничных объектов, пострадавших в результате сильных дождей, на подготовке к зимним учениям и антиковидных мерах.