Уфа, 29 августа, 2022, 12:33 — ИА Регнум. Не допустить пожаров в Башкирии поручил чиновникам глава регионаРадий Хабиров. Об этом 29 августа он сообщил на совещании правительства в центре управления республикой.

Екатерина Булатова ИА REGNUM В лесу

«Вы же новости смотрите, в ряде регионов как заполыхало. Началось с небольшого костерка — заполыхало так, что вся страна тушила, девять тысяч человек группировка была. Это говорит о том, что там, где вы сразу все силы бросаете, получается потушить. Погода неимоверно сухая стоит, трава сухая разрослась. Я прошу удержать ситуацию», — заявил Хабиров, подчеркнув, что нужно сейчас приложить все силы для недопущения пожаров.

Он отметил, что если хоть один раз упустить пожар, то его уже не остановить.

Главам муниципалитетов было поручено не допустить распространение пожаров на территории населенных пунктов.

«Все можно удержать, если заранее этим заниматься. Это критически важно. Не допустите масштабных пожаров, если расслабимся — тут же получим», — заявил глава региона.

РанееИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии был введен особый противопожарный режим.