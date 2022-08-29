Ульяновск, , 12:29 — REGNUM В октябре из Ульяновска запустят прямой авиационный рейс в Минеральные Воды. На курорт можно будет вылететь дважды в неделю, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

Самолет Иван Шилов © ИА REGNUM

Самолёт будет вылетать в Минеральные Воды с 6 октября из международного аэропорта Ульяновск (Баратаевка) имени Николая Карамзина. Рейсы запланированы дважды неделю на судах Embraer-190, перевозчиком является авиакомпанией Nordwind Airlines. Данный авиамаршрут будет субсидироваться.

Министр транспорта Ульяновской области Сергей Воронцов поясняет, что с закрытием ряда аэропортов на юге страны аэропорт Минвод «стал хабом, откуда выполняются стыковочные рейсы в обход Москвы».

Напомним, до 4 сентября продлён режим ограничения полётов на юг и центральную часть России. Это касается аэропортов, расположенных неподалёку от территории б. УССР, где проходит специальная военная операция. Авиакомпаниям рекомендуют выполнять полёты через Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Отметим, что в 2020 году были открыты рейсы из Ульяновска в Новосибирск, в 2021 году — в Екатеринбург.

Как сообщало ИА REGNUM , в апреле 2022 года губернатор Ульяновской области Алексей Русских заявлял, что авиапромышленному потенциалу региона в условиях санкционного давления «дан мощный импульс развития».

Подробнее: Авиапрому Ульяновской области дан «мощный импульс» развития — губернатор

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