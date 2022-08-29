Санкт-Петербург, 29 августа, 2022, 12:28 — ИА Регнум. Комитеты правительства Санкт-Петербурга оценили свои финансовые потребности на 2023 год в 316 млрд рублей. Об этом 29 августа сообщил в городском Заксобрании вице-губернатор Петербурга Алексей Корабельников в ходе «нулевых» чтений бюджета на 2023 год и плановый период 2024–2025 годов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Assembly.spb.ru Мариинский дворец, Законодательное собрание Санкт-Петербурга

«Дополнительные потребности, которые заявлены исполнительными органами госвласти при формировании бюджета, составляют 927 миллиардов рублей, из них 316 миллиардов приходятся на 2023 год», — заявил Корабельников.

Он добавил, что эта сумма значительная, поэтому нужно разобраться, что из этих средств должно быть отражено в бюджете Петербурга, что соответствует ожиданием горожан.

«Следующие три года безусловно будут непростыми, — продолжил Корабельников. — Планов действительно много, они связаны с обеспечением социальной поддержки, соответствующей вызовам времени. Это планы, связанные с развитием наших социальных отраслей: образования, здравоохранения, спорта».

Помимо этого перед городом стоит задача увеличить объём адресной инвестиционной программы. Сейчас она составляет 144 млрд рублей, в следующем году планируется увеличить её до минимум 200 млрд рублей. Корабельников отметил, что возможности бюджета позволяют это сделать.

Отдельное внимание будет уделяться благоустройству города, уборке территорий. Для подготовки к зимнему сезону закупят необходимую технику.

Отметим, что «нулевые» чтения по бюджету Петербурга на 2023–2025 годы стартовали 29 августа. В рамках заседаний городские комитеты расскажут о планируемых доходах и расходах.