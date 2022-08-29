Амман, 29 августа, 2022, 12:32 — ИА Регнум. Делегация повстанцев-хуситов на переговорах по мирному урегулированию ситуации в Йемене обвинила правительство страны в несоблюдении условий режима прекращения огня. Об этом 29 августа сообщает Al-Mayadeen.

Иван Шилов ИА REGNUM Йемен

По данным журналистов, в ходе очередного раунда переговоров, которые проходят в столице Иордании — Аммане, повстанцы потребовали от правительства снять транспортную блокаду подконтрольных им территорий.

«Военный аспект перемирия может быть реализован только после выплаты жалования государственным служащим, захода кораблей в порт Ходейда и увеличения числа рейсов на территорию страны. Мы осуждаем молчание ООН, относительно всех препятствий, которые власти чинят на пути осуществления условий перемирия», — цитирует заявление хуситов Al-Mayadeen.