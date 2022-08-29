Берлин, 29 августа, 2022, 12:27 — ИА Регнум. Евросоюзу надо поставлять больше оружия киевскому режиму, заявил 29 августа глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу.

ИА REGNUM Эстония

«Нам необходимо поставлять больше оружия [киевскому режиму]», — сказал он в интервью немецкой газете Die Welt.

По его словам, власти Эстонии предоставляют Киеву «наибольший объём помощи в виде поставок оружия на душу населения». Таллин будет рад, если другие страны последуют этому примеру, заключил он.