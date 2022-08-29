Челябинск, 29 августа, 2022, 12:27 — ИА Регнум. В Челябинской области упали цены на овощи, непродовольственные товары и некоторые услуги. Такие данные за июль приводит региональная Контрольно-счётная палата.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Капуста белокочанная к 1 августа стоила 31,85 рубля за килограмм. Это дешевле уровня 1 июля на 28,2%. Картофель подешевел на 21,8% (до 48,04 рублей за килограмм, а свёкла столовая — на 21,5%, до 40,80.

Виноград стоил 201,81 руб./кг, а свежие помидоры 102,80. Снижение составило соответственно 19,5% и 15,4%.

Из непродовольственных товаров цены упали на 128 позиций. В лидерах оказались холодильник двухкамерный, швейная машина, моноблок и металлочерепица.

Среди услуг подешевело 13 позиций. Больше всего это касается процентных ставок по кредитам, поездок на отдых в Турцию, поездок в отдельные страны Средней Азии и т.д.