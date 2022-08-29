Белореченск, Краснодарский край, , 12:27 — REGNUM В Белореченске (Краснодарский край) оперативники задержали мужчину, подозреваемого в ложном минировании здания местного отдела полиции. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом управлении МВД России 29 августа.

Полиция Дарья Антонова © ИА REGNUM

Установлено, что 33-летний мужчина из хулиганских побуждений позвонил в экстренные службы и сообщил «о якобы существующей угрозе административному зданию местного отдела полиции». Опасных предметов в здании не оказалось.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело. Ему грозит до восьми лет лишения свободы. На время следствия мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.