Ставангер, Норвегия, 29 августа, 2022, 12:27 — ИА Регнум. Страны Европейского союза в течение нескольких лет могут сталкиваться с нехваткой природного газа. Об этом заявил глава международной нефтегазовой компании Royal Dutch Shell Бен ван Берден.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

По его словам, сказанным на пресс-конференции в Норвегии, такая ситуация может сохраняться в течение нескольких зим из-за сокращения поставок топлива из России.

«Вполне может быть так, что будет несколько зим, когда нам придется как-то находить решения», — считает руководитель компании.

По его словам, на нефтяном рынке в ближайшие годы сохранится превышение спроса над предложением.