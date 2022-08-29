Лондон, , 12:34 — REGNUM Британская заморская территория Гибралтар официально стала городом, хотя решение об этом приняли ещё 180 лет назад. Об этом пишет британская газета The Times.

Гибралтар Иван Шилов © ИА REGNUM

Статус города Гибралтару присвоила в 1842 году королева Виктория. «По иронии судьбы» территория так и не попала в официальный список признанных городов Великобритании.

Теперь Гибралтар пополнил официальный список, включающий 81 британский город. Покидающий пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что официальное признание подтверждает особый статус Гибралтара в Соединённом Королевстве.

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