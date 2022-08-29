Лондон, 29 августа, 2022, 12:34 — ИА Регнум. Британская заморская территория Гибралтар официально стала городом, хотя решение об этом приняли ещё 180 лет назад. Об этом пишет британская газета The Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Гибралтар

Статус города Гибралтару присвоила в 1842 году королева Виктория. «По иронии судьбы» территория так и не попала в официальный список признанных городов Великобритании.

Теперь Гибралтар пополнил официальный список, включающий 81 британский город. Покидающий пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что официальное признание подтверждает особый статус Гибралтара в Соединённом Королевстве.

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