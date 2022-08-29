Красноярск, , 12:24 — REGNUM Бизнесмену и экс-депутату Заксобрания Красноярского края Анатолию Быкову предъявлено обвинение в окончательной редакции в руководстве преступным сообществом и убийстве жителя Красноярска. Об этом ИА REGNUM сообщили 29 августа в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

Уголовное дело Kaluga.sledcom.ru

Уточняется, что обвинение Быкову предъявлено по ч. 1 ст. 210 УК РФ («Руководство преступным сообществом») и п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство, совершённое организованной группой»).

По данным следствия, в период с 1 января 1997 года по 19 июня 2002 года Анатолий Быков единолично руководил преступным сообществом, которое он создал в период с января 1990 года по январь 1997 года.

В июне 1998 года Быков организовал убийство 48-летнего жителя Красноярска организованной группой, куда вошли трое его подчинённых. Он склонил их к совершению преступления «путём угроз и дачи указаний».

Подчинённые нашли два газовых пистолета, переделанных под стрельбу боевыми патронами, и несколько дней выслеживали потерпевшего. Ночью 18 июня 1998 года в Красноярске около дома № 187 по улице Тимошенкова двое мужчин не менее шести раз выстрелили в жителя Красноярска. Ранения оказались смертельными.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники полиции. Быков свою причастность к преступлению отрицает.

В ближайшее время бизнесмену и его защитникам планируют предоставить материалы уголовного дела для ознакомления.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2022 года стало известно о завершении расследования уголовного дела по обвинению бизнесмена и экс-депутата Анатолия Быкова в подстрекательствах к совершению убийства по найму и покушении на убийство по найму двух бизнесменов.

Читайте ранее в этом сюжете: Суд арестовал имущество красноярского предпринимателя Быкова