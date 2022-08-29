Казань, 29 августа, 2022, 13:18 — ИА Регнум. Делегация автономно-территориального образования Гагаузия (Молдавия) во главе с башканом Ириной Влах посетила Татарию. В доме правительства РТ 29 августа главы Гагаузии и Татарии обсудили укрепление взаимного сотрудничества, сообщает пресс-служба главы РТ.

Tatarstan.ru Рустам Минниханов и Ирина Влах

В ходе встречи также поднимались вопросы развития торгово-экономических связей, взаимодействия в агропромышленном секторе, медицине, ИТ-сфере, дальнейшего обмена делегациями и реализации совместных культурных проектов.

Глава Гагаузии примет участие в мероприятиях, приуроченных ко Дню Татарии. Делегацию познакомят с благоустройством дворовых территорий, развитием общественных пространств и молодежной инфраструктуры, ознакомят с деятельностью полилингвального комплекса «Адымнар» и «Школы 21».

Ранее ИА REGNUM передавало, гагаузы обратились к внешней поддержке после введения Кишиневом спецназа в Комрат, заявила доктор политических наук, профессор РАНХиГС, доцент МГУ им М. В. Ломоносова Наталья Харитонова.

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