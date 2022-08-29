Рязань, , 12:22 — REGNUM Группировку личного состава и техники, в том числе авиагруппировку, работающую на тушении пожаров в Рязанской области, начали сокращать. Об этом сообщил 29 августа в телеграм-канале врио губернатора Рязанской области Павел Малков.

Авиатехника на ликвидации пожаров в Рязанской области Телеграм-канал Павла Малкова

«Начали сокращать группировку личного состава и техники, в том числе авиации», — написал врио губернатора.

Руководитель Рязанской области уточнил, что за период тушения природных пожаров не территории региона проложено более 100 км минерализованных полос шириной от 6 до 40 м. Авиация совершила более 3,1 тысячи вылетов, было сброшено почти 24 тысячи тонн воды.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Малков сообщил о стабилизации обстановки с пожарами, которые бушуют в Рязанской области фактически с середины августа. Жителям, ранее эвакуированным из своих домов, разрешили вернуться.

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