Москва, , 12:22 — REGNUM Пострадавшим от удара киевских войск по жилому кварталу города Энергодар Запорожской области будет выплачена компенсация. Об этом 29 августа сообщил глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Энергодар Федя Кузнецов

В ночь с 28 на 29 августа киевские войска нанесли удар по жилому кварталу города Энергодар. В результате обстрела пострадали девять человек. Потерпевшим будет оказана финансовая и другая помощь, отметил глава региональной администрации.

«Сегодня ночью были очень серьезные обстрелы города Энергодар. У нас пострадали девять человек, два находятся в реанимации. 40 машин пострадали, 25 безвозвратно сгорели, обстрел велся по жилому району», — сказал Балицкий.

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