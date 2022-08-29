Джакарта, , 12:22 — REGNUM Заместитель председателя комиссии VII парламента Индонезии Эдди Сопарно заявил, что топливо подорожает примерно на 30-40%, сообщает CNN Indonesia.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

Индонезия удвоила бюджет энергетических субсидий на 2022 год до 502 трлн индонезийских рупий. Эта цифра составляет около 16% от общего объема запланированных расходов.

Нефтегазовые компании в стране ввели ряд ограничений на закупки топлива. Транспортным средствам с большим объемом двигателя не разрешается использовать субсидируемое топливо.

«Мы считаем, что это повышение цен и ограничения окажет наименьшее негативное воздействие на людей», — заявил Эдди Сопарно.

Кроме того, в июле инфляция в Индонезии составила 4,94%. Это число является самым высоким за последние семь лет.

Как сообщало ИА REGNUM, Индонезии удалось превратить вопрос о программе атомных подводных лодок в основное обсуждение на встрече участников Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

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