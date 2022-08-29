Тбилиси, 29 августа, 2022, 12:20 — ИА Регнум. Группа иностранных медицинских экспертов посетит в тбилисской больнице осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, чтобы оценить состояние его здоровья. Об этом 29 августа сообщил журналистам адвокат политика Шалва Хачапуридзе.

Facebook.com/moc.gov.ge Саакашвили скандалит с тюремщиками

Он рассказал, что в Грузию прибыл медик из США Эрик Голдсмит, который дважды в течение сегодняшнего дня посетит бывшего грузинского лидера. Цель посещений Саакашвили — оценить тяжесть его заболеваний и понять, возможно ли их лечение в условиях тюремного заключения.

«Приехал и эксперт ООН. Он прибыл поздно ночью и тоже обследует Саакашвили. Мы ожидаем получить разрешение еще на двух экспертов и по идее, сегодня у нас должен быть какой-то ответ», — сказал Хачапуридзе.

Напомним, что в мае Саакашвили перевели из тюрьмы в частную тбилисскую клинику после постоянных жалоб на состояние здоровья. В больнице жалобы продолжились. Экс-президент и его адвокаты заявляют, что в Грузии якобы нельзя вылечить такие болезни и требуется разрешение на выезд за границу.