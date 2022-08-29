* талибов — запрещённая в России организация

Исламабад, , 12:19 — REGNUM Министерство иностранных дел Пакистана отвергло утверждения талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) о том, что воздушное пространство страны использовалось для нападения США на Аймана аз-Завахири, лидера «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в Кабуле.

Пакистан Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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Пакистанские СМИ сообщили, что МИД ответил на заявление муллы Якуба, министра обороны талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), который обвинил Пакистан в предоставлении своего воздушного пространства для атаки американских беспилотников.

Мулла Якуб Муджахид назвал нападение США на аз-Завахири продолжением «агрессии» Вашингтона.

Заявление Муджахида прозвучало менее чем через месяц после того, как президент США Джо Байден объявил, что аз-Завахири был убит в результате удара беспилотника в Кабуле. Он сказал, что американские беспилотники до сих пор летают над Кабулом.

Отвечая на вопрос, откуда взялись эти беспилотники, мулла Якуб сказал журналистам: »Наша информация показывает, что они [американские беспилотники] проникают в небо Афганистана из Пакистана, используя воздушное пространство этой страны. Мы требуем недопущения Пакистаном использования его воздушного пространства против нас. Они [американцы] делают это без зазрения совести. Мы осуждаем этот незаконный акт и призываем американцев положить ему конец».

В ответ на эти заявления талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) официальный представитель МИД Пакистана Асим Ифтихар Ахмад выступил с заявлением, в котором говорится, что Пакистан с «глубокой обеспокоенностью» отнёсся к заявлению Муджахида.

«В отсутствие каких-либо доказательств, как признал сам министр талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), такие предположительные утверждения противоречат нормам ответственного дипломатического поведения», — сказал он.

«Пакистан подчеркивает свою приверженность суверенитету и территориальной целостности всех стран и осуждает терроризм во всех его формах и проявлениях», — говорится в пресс-релизе.

Министерство иностранных дел Пакистана обратилось к властям талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с просьбой обеспечить выполнение международных обязательств Афганистана, касающихся препятствованию террористическим угрозам с его территории против любой другой страны.

Напряжённость на границе между Пакистаном и Афганистаном возросла с тех пор, как в 2021 году талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли под свой контроль Афганистан, и Исламабад утверждает, что группы боевиков регулярно совершают нападения из Афганистана.