Владивосток, , 12:18 — REGNUM По программе модернизации первичного звена здравоохранения в Приморье в 2022 году начнется строительство 12 новых поликлиник и больниц. На шести из них уже приступили к работам. Кроме того, ведется ремонт 22 объектов, сообщили в пресс-службе правительстве края.

Больница Yarregion.ru

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Также до конца года больницы пополнятся десяти единицами тяжелого оборудования и санитарным транспортом. Общий консолидированный бюджет на модернизацию составил 8,5 млрд рублей с 2021 по 2025 годы.

Всего по программе модернизации первичного звена здравоохранения в Приморье в течение пяти лет будет возведено 28 новых медицинских объектов и поступит 356 единиц медицинского оборудования. За прошлый год в крае уже построено 13 быстровозводимых конструкций — восемь фельдшерско-акушерских пунктов и пять врачебных амбулаторий, десять крупных медицинских организаций пополнились 76 единицами медтехники.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области впервые более чем за 15 лет одновременно строятся три поликлиники в районных больницах.