Архангельск, 29 августа, 2022, 12:17 — ИА Регнум. В оздоровительных лагерях за лето отдохнули 39 тысяч детей из Архангельской области. Это на три тысячи больше, чем в прошлом году, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Цыбульский.

Дарья Иванова ИА REGNUM Детский лагерь

«Свою востребованность подтвердили и региональные сертификаты на частичную оплату стоимости путевки, и федеральная программа «Дети Арктики», и детский туристический кешбэк. В следующем году планируем увеличить сумму сертификата и, конечно, продолжить участие в федеральных проектах», — сообщил чиновник.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в России летняя оздоровительная кампания охватила более 5,5 млн детей.