* ИГ — запрещённая в России организация

Мосул, Ирак, 29 августа, 2022, 12:22 — ИА Регнум. Вооружённые силы Ирака совместно с представителями отряда про-правительственного ополчения «Хашд-аль-Шааби» провели антитеррористическую операцию в провинции Нейнава. Об этом 29 августа сообщает Shafaq со ссылкой на заявление «Хашд-аль-Шааби».

Al-hashed.net Боец иракского народного ополчения «Аль-Хашд аш-Шааби»

По последним данным, в ходе операции была обнаружена «спящая ячейка» боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В завязавшейся перестрелке, четверо боевиков были ликвидированы. В руки военных попал склад с оружием и боеприпасами.

«Силы Хашд-аль-Шааби, совместно с героями спецназа разведки, обнаружили отряд боевиков и ликвидировали нескольких из них. Это произошло после того, как боевики попали в засаду, устроенную для них в деревне Шейх-Юнис севернее Мосула. Операция будет продолжаться до полного уничтожения всех членов отряда» — говорится в заявлении «Хашд-аль-Шааби».

ИГ* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.