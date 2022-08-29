Томск, , 12:15 — REGNUM В 2021 году товарооборот между Томской областью и Белоруссией составил 18 млн долларов, что на 45% больше показателей 2020 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Встреча томского губернатора Владимира Мазура с министром природных ресурсов и охраны окружающей среды Белоруссии Андреем Худыком Администрация Томской области

Всего область экспортировала в соседнюю страну товаров на 9,4 млн долларов. В результате Белоруссия стала седьмым по важности внешнеторговым партнёром региона.

«Наибольшую долю в экспорте занимают электрические машины и оборудование, топливные товары, котлы, оборудование и механические устройства, медь и изделия из неё», — отметили в администрации.

29 августа глава региона Владимир Мазур встретился с министром природных ресурсов и охраны окружающей среды Белоруссии Андреем Худыком, прибывшим в Томск с рабочим визитом. По мнению губернатора, отношения Томской области с республикой должны ускориться после визита делегации.