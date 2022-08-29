Стокгольм, 29 августа, 2022, 12:15 — ИА Регнум. Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон заявила в понедельник, 29 августа, что Швеция предоставит киевскому режиму военную помощь еще на 500 млн крон (46,75 млн долларов США), передает агентство Reuters.

Anders Sikvall Флаг Швеции

Андерссон сообщила журналистам, что ее правительство предоставит Киеву дополнительный пакет помощи стоимостью в целом 1 млрд крон, считая и военную, и гуманитарную помощь.

Андерссон не рассказала подробностей о пакете военной помощи, но сказала, что она будет аналогичной предыдущей помощи, которая включала противотанковое вооружение, средства индивидуальной защиты и оборудование для разминирования.

Невоенная часть пакета включит в себя закупку пшеницы, выращенной на территории б. УССР, которую затем передадут странам, испытывающим нехватку продовольствия.